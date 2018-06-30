Франция - в четвертьфинале ЧМ-2018 - ВИДЕО
Футболисты сборной Франции добились победы над национальной командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, пишет Интерфакс.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.
Первый тайм закончился со счётом 1:1. Первый гол был в ворота аргентинцев, его на 13-й минуте забил игрок сборной Франции Антуан Гризманн с 11-метрового. Но уже на 41-й минуте Аргентина сравняла счет: Анхель Ди Мария поразил ворота французов.
Во втором тайме аргентинцы снова забивают в ворота французов: на 48-й минуте отличился Габриэль Меркадо. Но уже на 57-й минуте сборная Франции сравнивает счёт. В ворота аргентинцев мяч отправляет Бенжамен Павар. На 64-й французы снова вырываются вперёд, гол забивает Килиан Мбаппе. И уже через четыре минуты этот же игрок сборной Франции снова поражает ворота Аргентины. Счёт становится 4:2.
На третьей минуте дополнительного времени Аргентина снова забивает. Мяч в ворота французов отправил Серхио Агуэро.
За игрой сборных Франции и Аргентины на стадионе "Казань-Арена" наблюдали 42 тыс 873 зрителя. У аргентинцев была колоссальная поддержка со стороны болельщиков, но она не помогла обыграть соперника.
Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом турнира в РоссииСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!