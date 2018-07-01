ЧМ-2018: Драма для Криштиану Роналду - ВИДЕО

Сборная Уругвая обыграла Португалию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

Игра завершилась со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте встречи счет открыл уругвайский форвард французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани, после радиоуправляемой передачи нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса.

На 55-й минуте португальский защитник турецкого "Бешикташа" Пепе сравнял счет точным ударом головой. Однако через семь минут Кавани оформил дубль, пробив по воротам Руй Патрисиу на исполнение.

Таким образом, уругвайцы вышли в четвертьфинал, где сразятся со сборной Франции.

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

