ЧМ-2018: Драма для Криштиану Роналду - ВИДЕО
1 июля 2018 00:16 253
Сборная Уругвая обыграла Португалию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 2:1. Уже на 7-й минуте встречи счет открыл уругвайский форвард французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани, после радиоуправляемой передачи нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса.
На 55-й минуте португальский защитник турецкого "Бешикташа" Пепе сравнял счет точным ударом головой. Однако через семь минут Кавани оформил дубль, пробив по воротам Руй Патрисиу на исполнение.
Таким образом, уругвайцы вышли в четвертьфинал, где сразятся со сборной Франции.
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