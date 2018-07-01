ФИФА оштрафовала Мексику, Марокко и Сербию
1 июля 2018 07:22 120
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольные ассоциации Марокко, Мексики и Сербии, сообщает ТАСС.
Марокканская футбольная ассоциация была оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков за выход на поле представителей техперсонала после матча с Испанией, а также за бросание предметов фанатами.
Мексиканцы были наказаны на сумму 15 тыс. швейцарских франков за брошенные фанатами предметы на поле.
Сербы были оштрафованы на 20 тыс. швейцарских франков за политический баннер на матче группового этапа мундиаля против Бразилии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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