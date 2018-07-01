Трогательный момент на ЧМ-2108: Роналду помог Кавани покинуть поле - ФОТО

1 июля 2018 10:00

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил два гола в ворота Португалии и помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Однако доиграть матч Кавани не смог. На 74-й минуте Эдинсон получил травму и вынужден был покинуть поле. Провожал его к бровке заботливо лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Сборная Уругвая выиграла у Португалии - 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Там ее соперниками будут французы. 

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