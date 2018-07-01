Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов мира и Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд бывшего полузащитника национальной команды Германии Бастиана Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы - 38, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

38-м матчем для Роналду стала вчерашняя игра 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Уругвая в Сочи.

После Роналду и Швайнштайгера в рейтинге футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей на чемпионатах мира и Европы, идут Мирослав Клозе (37, Германия), Лотар Маттеус (37, Германия), Паоло Мальдини (36, Италия) и Филипп Лам (34, Германия).