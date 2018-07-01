Ди Мария забил самый дальний гол на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария установил рекорд в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Ди Мария стал автором самого дальнего результативного удара на ЧМ-2018. Игрок "Пари Сен-Жермен" забил гол с расстояния 27,4 метра.

В этом же матче другой аргентинец Хавьер Маскерано установил рекорд чемпионатов мира по желтым карточкам. Футболист получил семь предупреждений на мундиалях, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.