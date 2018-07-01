Жерар Пике может не сыграть против России

30 июня защитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Жерар Пике получил травму во время тренировки на московской арене "Лужники". Повреждение может помешать футболисту принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против хозяев турнира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщает Sportbox.ru, у Пике возникли проблемы с левой лодыжкой. Испанский защитник был вынужден прекратить тренировку. Врач команды тут же постарался помочь игроку сборной. В настоящий момент информация о серьезности травмы Пике отсутствует.

Напомним, что сборные России и Испании встретятся в 1/8 финала 1 июля. Матч между ними пройдет в "Лужниках" и начнется в 17:00 по московскому времени.