Роналду может сменить "Реал" на "Ювентус"

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в нынешнее трансферное окно может перейти в туринский "Ювентус". Сообщается, что руководители "старой синьоры" готовы заплатить за португальца требуемые "Королевским клубом" 120 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Сделка между клубами станет возможной после примирения агента футболиста Жорже Мендеша с боссами "Юве", о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Tuttosport. Ранее стороны находились в конфликте на протяжении предыдущих 11-ти лет.

Напомним, что туринцы планировали приобрести хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Впрочем, боссы римлян затребовали за серба те же 120 миллионов евро и поэтому туринцы посчитали, что такую сумму лучше потратить на Роналду.