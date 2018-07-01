Сборная Португалии обратилась к болельщикам после вылета с ЧМ-2018

Сборная Португалии обратилась к болельщикам после своего вылета с чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно. Спасибо вам за невероятную поддержку на протяжении всего турнира.

Мы являемся одной большой семьей и продолжим прикладывать все силы ради Португалии!" - говорится в сообщении команды в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.