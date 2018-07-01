Впервые за 48 лет в один день плей-офф ЧМ-2018 было забито 10 голов

В двух матчах 1/8 финала чемпионата мира, состоявшихся 30 июня, забито 10 голов. В первом матче дня сборная Франции обыграла Аргентину в фантастическом матче со счетом 4:3. При этом, французы первыми открыли счет, но во втором тайме вынуждены были отыгрываться, но не только сравняли счет, но и оторвались на два гола, позволив аргентинцам сократить отставание только на последних секундах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во втором матче дня Уругвай одолел чемпионов Европы сборную Португалии (2:1) благодаря дулю Эдинсона Кавани. Это лучший результат для одного дня матчей плей-офф за последние 48 лет.

17 июня 1970 года в двух играх 1/2 финала чемпионата мира было забито 11 голов (Бразилия - Уругвай - 3:1, Италия - ФРГ - 4:3). При этом в матче итальянцев с немцами понадобилось дополнительное время, в которое было забито пять мячей из семи.