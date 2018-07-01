Обладатель "Золотого мяча": "ФИФА делает все, чтобы в финале ЧМ-2018 играли европейцы"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков считает, что ФИФА заинтересована в том, чтобы в финале чемпионата мира 2018 года сыграли команды из Европы. На данный момент на турнире продолжают борьбу 14 команд, девять из которых из Европы: Франция, Испания, Россия, Дания, Хорватия, Бельгия, Англия, Швеция, Швейцария, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сегодня на поле выйдут сразу четыре представителя Старого континента - Россия померяется силами с Испанией, а Хорватия встретится с Данией.

"Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает все возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций", - сказал Стоичков.

В первый день плей-офф ЧМ-2018 потерял по одному представителю из Европы (Португалия) и Южной Америки (Аргентина). Кстати, Месси и Роналду ни разу в карьере не забивали в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Впервые с 1982 года в плей-офф мундиаля не вышла ни одна африканская команда. Континент на ЧМ-2018 представляли Египет, Марокко, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал 14 июня и продлится месяц - до 15 июля.