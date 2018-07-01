Знаменитый шведский футболист не сомневается в победе Испании над Россией

Знаменитый шведский футболист, бронзовый призер чемпионата мира и Европы Хокан Мильд в интервью "Газете.Ru" поделился прогнозом на матч чемпионата мира - 2018 между Россией и Испанией, передает Day.Az.

"Я однозначно ставлю на испанцев. Даже не сомневаюсь в их победе над хозяевами чемпионата. Больно уж разнится класс соперников. Более того, вижу команду Фернандо Йерро в финале.

Они показали фантастический футбол в стартовой встрече с португальцами, да и дальнейший турнирный путь "Красной фурии" видится мне достаточно комфортным", - сказал Мильд.