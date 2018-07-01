19-летняя звезда сборной Франции установил новый рекорд скорости в футболе

30 июня в Казани сборная Франции обыграла Аргентину со счетом 4:3 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Главным героем встречи стал 19-летний нападающий французской сборной и "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который забил два гола, а также заработал пенальти, который реализовал Антуан Гризманн, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что в матче против Аргентины Килиан Мбаппе повторил рекорд Пеле на чемпионатах мира.

На шведском ТВ посчитали, что в забеге на 13-й минуте встречи, который завершился назначением 11-метрового удара, Мбаппе развил скорость в 39 км/час. По данным других СМИ, скорость француза составила от 37 до 38 км/час.

Шведы посчитали, что местный рекордсмен страны в беге на 60 метров с барьерами Роберт Кронберг преодолел эту дистанцию за 7,54 секунды, Мбаппе с мячом и защитниками на хвосте уложился в 7,52 секунды!

Отметим, что средняя скорость олимпийского чемпиона ямайца Усэйна Болта в рекордном забеге на 100 метров составила 37,5 километра в час, а максимальная - 44,72 км/час.