Роналду в ближайшие дни объявит об уходе со сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета команды с чемпионата мира 2018 года решил завершить международную карьеру. Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 Португалия проиграла Уругваю со счетом 1:2. Роналду провел на поле весь матч, но забить гол не сумел, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кстати, в этом матче произошел самый трогательный момент на ЧМ-2018: Роналду помог Кавани покинуть поле. Уругваец получил травму и не смог продолжить встречу

Издание NRK утверждает, что в самое ближайшее время 33-летний Криштиану Роналду объявит о завершении карьеры в сборной Португалии. По данным источника, сам игрок планирует играть до 41 года, однако "он никогда не уточнял до какого возраста будет выступать за национальную команду".

NRK считает, что Роналду объявит о завершении карьеры в сборной со дня на день, так как он упустил последний шанс стать чемпионом мира. На мировом первенстве-2022 в Катаре португальцу будет уже 38 лет.

"Не буду сейчас говорить о своем будущем в сборной. Это я сделаю в другой раз", - цитирует NRK слова Роналду после поражения Уругваю. - "Однако могу сказать, что я горжусь нашими усилиями на турнире в России, пусть вечер и очень тяжелый для нас."