Моуринью рассказал о перспективах сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь может произойти всё, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придётся играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией можно бороться за путёвку в полуфинал", - заявил Моуринью в эфире RT.