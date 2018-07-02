Радость российских болельщиков приняли за гром
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура написала в Twitter, что приняла за гром рев российских болельщиков после гола нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в "Лужниках". Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков", - написала Самура.
1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На 41-й минуте встречи Дзюба реализовал пенальти, однако в основное и дополнительное время команды победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара. Сборная России в четвертьфинале сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 22:00 по бакинскому времени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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