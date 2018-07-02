ЧМ-2018 по футболу: Расписание матчей на 2 июля

С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу-2018.

Предыдущий турнирный день запомнился сенсационной победой сборной России над сборной Испании. Несмотря на то, что фаворит встречи быстро добился успеха: на 12-й минуте мяч от ноги защитника сборной России оказался в воротах Акинфеева, на 41-й минуте хозяевам чемпионата удалось отыграться. На перерыв команды отправились при счете 1:1. Второй тайм прошел в атаках испанцев, но без голов. В дополнительное время России также удалось выстоять. В итоге, благодаря прекрасной игре вратаря Игоря Акинфеева сборная России в серии послематчевых пенальти победила Испанию.

Сегодня же определятся победители пар Бразилия - Мексика, Бельгия - Япония.

Как сообщает Day.Az, встреча между сборными Бразилии и Мексики пройдет в Самаре в 18:00 по бакинскому времени. Победитель матча Бельгия - Япония определится в Ростове в 22:00.

Отметим, что впервые за 36 лет групповой раунд не преодолели африканские сборные. Кроме того, впервые с 1954 года из группы не вышла сборная Германии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook