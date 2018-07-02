Победная раздевалка сборной России после матча с Испанией - ВИДЕО

2 июля 2018 10:29

Футболисты сборной России ликуют после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией, передает Day.Az со ссылкой на sport.ru.

- Молодцы! - скандируют игроки отечественной команды в раздевалке "Лужников".

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (6 июля, Сочи).

Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1.

На 12-й минуте матча защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. На 41-й российский нападающий Артем Дзюба сравнял счет ударом с 11-метровой отметки. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.

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