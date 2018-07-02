Самые красивые моменты исторической победы сборной России над Испанией в матче ЧМ - ВИДЕО

2 июля 2018 10:57

Национальная сборная России в очень напряженном матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Испании оказалась сильнее титулованного соперника. Первый гол в свои ворота курьезно забил защитник Сергей Игнашевич. Счет в игре сравнял форвард Артем Дзюба: он заработал пенальти и сам его же и реализовал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя. Была назначена серия пенальти. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев отразил два удара испанцев. Российские футболисты в послематчевой лотерее реализовали свои шансы на 100%. 

Лучшим игроком встречи признан Игорь Акинфеев. Сборная России по футболу вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. 

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Самые красивые моменты исторической победы сборной России над Испанией в матче ЧМ

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