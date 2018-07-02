Игнашевич стал самым возрастным автором автогола в истории ЧМ - ВИДЕО

Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал самым возрастным участником чемпионатов мира, забившим мяч в ворота собственной команды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

1 июля игроку сборной России исполнилось 38 лет и 352 дня.

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