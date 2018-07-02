Игнашевич стал самым возрастным автором автогола в истории ЧМ - ВИДЕО
2 июля 2018 11:57 282
Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал самым возрастным участником чемпионатов мира, забившим мяч в ворота собственной команды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
1 июля игроку сборной России исполнилось 38 лет и 352 дня.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
1 Июл. 17:40 8 581
-
1 Июл. 22:00 6 442
-
1 Июл. 18:22 5 657
-
1 Июл. 13:41 5 138
-
1 Июл. 17:48 4 812