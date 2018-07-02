Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах заключил новое долгосрочное соглашение с "Ливерпулем". Об этом сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Условия контракта не уточняются. По данным СМИ, новый контракт 26-летнего египтянина рассчитан до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов в неделю. Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом "Ливерпуля".

Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы". В сезоне-2017/18 египтянин забил 44 гола в 52 матчах за английский клуб и был признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге.

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