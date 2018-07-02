Определился очередной четвертьфиналист ЧМ-2018 - ВИДЕО

В условиях упорной и напряженной борьбы сборная Бразилии сумела обыграть команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выйти в четверть финала.

Как сообщает Day.Az, встреча, прошедшая 2 июля в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.

Счет открыл нападающий Бразилии Неймар на 51-й минуте встречи. На 88-й минуте Роберто Фирмино увеличил преимущество до двух мячей. Соперник Бразилии в 1/4 финала определится по итогам матча Бельгия - Япония, который пройдет в Ростове в 22:00 по Бакинскому времени.

Напомним, что Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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