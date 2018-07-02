ЧМ-2018: Судьба матча Бельгия-Япония решилась буквально на последних секундах - ФОТО
2 июля 2018 23:59 214
Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Матч 1/8 финала, прошедший в понедельник в Ростове-на-Дону, завершился победой бельгийцев со счетом 3:2. На голы Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52) бельгийцы ответили мячами Яна Вертонгена (69), Маруана Феллайни (74) и Насера Шадли (90+4).
В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Бразилии. Игра состоится 6 июля в Казани.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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