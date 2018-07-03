Соцсети высмеяли Неймара за симуляцию в матче с Мексикой - ВИДЕО

3 июля 2018 12:31

Пользователи социальных сетей высмеяли нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара за симуляцию в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2018 против Мексики, сообщает "Советский спорт".

Бразилец на 71-й минуте игры оказался на газоне, зажимая мяч между стоп. Защитник мексиканской сборной Мигель Лаюн подошел и взял мяч, когда Неймар начал кричать и схватился за ногу. На повторе видно, что мексиканец действительно наступил форварду пенаткампеонов на ногу, однако реакция нападающего оказалась слишком бурной, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Бразильцы обыграли команду Мексики со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал ЧМ-2018. Неймар забил один из мячей своей сборной.

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DÇ-2018: Neymarı ələ saldılar

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DÇ-2018: Neymarı ələ saldılar.

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