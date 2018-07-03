Вратарь сборной Исландии переходит в "Карабах" - ВИДЕО

3 июля 2018 16:29

Основной вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон продолжит карьеру в азербайджанском "Карабахе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, последним клубом голкипера был датский "Раннерс", где он выступал с 2016 года. Пока неизвестно, на какой срок будет рассчитано соглашение с Халльдоурссоном, который выступал на чемпионате мира-2018. Вратарь запомнился тем, что отбил пенальти после удара Лионеля Месси в матче Аргентина-Исландия (1:1).

Уже сегодня 34-летний голкипер прибудет в расположение команды.

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Argentina-Islandiya-2

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