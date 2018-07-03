Отца капитана сборной Нигерии похитили перед матчем с Аргентиной

Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел признался, что перед заключительным матчем группового этапа против Аргентины он получил новость о похищении своего отца. Слова 31-летнего футболиста приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Микел узнал о произошедшем 26 июня перед матчем против Аргентины. Сперва находящемуся в командном автобусе нигерийцу дозвонился его родственник, который передал телефон похитителей. После того, как Микел дозвонился до преступников, у него потребовали выкуп. Игрок не стал оповещать официальные лица Футбольной федерации Нигерии о похищении. "Мне сказали, что моего отца сразу пристрелят, если я сообщу властям или кому-либо еще. Я также не хотел обсуждать это с тренером, чтобы не отвлекать его и моих партнеров перед такой важной игрой", - поделился Микел с журналистами.

После выплаты выкупа в размере 24 тысяч долларов отец футболиста был отпущен. Нигерия уступила Аргентине со счетом 1:2. По итогам группового этапа африканцы заняли третье место в группе и не пробились в 1/8 финала чемпионата мира. Чемпионат мира продлится до 15 июля.