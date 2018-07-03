ЧМ-2018: Шведы показали красивую игру в матче с Швейцарией - ВИДЕО

Футболисты сборной Швеции победили команду Швейцарии и вышли в четвертьфинал чемпионата мира в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча 1/8 финала в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. Голом на 66-й минуте отметился Эмиль Форсберг. Защитник сборной Швейцарии Михаэль Ланг получил прямую красную карточку в компенсированное время второго тайма.

Болельщики на сайте ФИФА признали Форсберга лучшим игроком матча.

Во время игры на стадионе присутствовали 64 тысячи зрителей.

Шведы в 1/4 финала 7 июля в Самаре встретятся с победителем матча между сборными Колумбии и Англии, который пройдет позже во вторник на московском стадионе "Спартак".

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