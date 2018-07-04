Названы главные транжиры чемпионата мира в России
Платежная система Visa, которая является официальным партнером FIFA, подсчитала, сколько денег потратили болельщики за время группового этапа чемпионата мира по футболу. Рейтинг опубликован на странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как следует из данных Visa, абсолютными рекордсменами по тратам стали болельщики из России. Всего на стадионах и фестивалях россияне, расплачиваясь банковскими картами, потратили 510,5 миллиона рублей.
Следом за отечественными болельщиками идут фанаты из латиноамериканских стран: Мексики (74,3 миллиона рублей), Перу (31,3 миллиона рублей), Аргентины (31,3 миллиона рублей), Колумбии (20,2 миллиона) и Бразилии (18,7 миллиона рублей).
Также немало потратили австралийцы (20 миллионов рублей) и англичане (19,9 миллиона рублей). А самыми скромными оказались болельщики из Туниса, Сенегала, Нигерии и Марокко.
Ранее Visa подсчитала, что иностранцы в первые дни чемпионата потратили в Москве по картам 1,7 миллиарда рублей. Самыми щедрыми были признаны гости из США, Китая и Мексики.
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