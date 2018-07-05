Он весил 105 кг! Удивительный вратарь сборной Исландии – от "Евровидения" в Баку до "Карабаха" - ФОТО

Мастерство голкипера сборной Исландии Ханнеса Тоура Халльдоурссона в отборочных играх, на чемпионате Европы-2016 во Франции и на мундиале -2018 в России не могло не остаться незамеченным. Он запомнился своей блестящей игрой еще на Евро-2016, где исландцы сенсационно вышли в четвертьфинал, обыграв англичан в 1/8 финала. А отражённый пенальти от Лео Месси и ряд впечатляющих сейвов на нынешнем чемпионате мира привели к тому, что 34-летний вратарь был приглашен в агдамский клуб "Карабах", который является лидером азербайджанского футбола. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Еще каких-то семь лет назад Ханнес и представить себе не мог, что когда-либо будет блистать в составе своей национальной команды. А ведь всего этого могло бы и не произойти. Футболом увлекался с детства, однако травма плеча, полученная во время катания на сноуборде, по мнению врачей, поставила крест на его карьере. Тогда ему было всего 14 лет. А потому парень решил проявить себя на новом поприще и увлекся съемкой видеоклипов и короткометражных фильмов. Он работал для корпорации Saga Film - крупнейшей независимой продакшн-студии Исландии, которая привозила в страну самые известные телешоу, например, X Factor, "Холостяк" или "Кто хочет стать миллионером?". Снимал рекламные ролики для таких крупных компаний, как IKEA, Coca-Cola, спортивный канал 2Sport2 и многих других организаций. Кстати, Ханнес Халльдоурссон снял ролик к чемпионату мира 2018 года.

"Когда я жил в Исландии, каждый день с 8 до 17 сидел в офисе, а потом шел на тренировку. Работа режиссером была для меня основной, потому что приносила больше денег".

Увы, из-за сидячего образа жизни в 21 год Халльдоурссон весил 105 кг! Надо было что-то делать. Он сел за стол со своим отцом и решил, что когда-нибудь будет играть в чемпионате страны. Отец посоветовал ему смотреть дальше: стать одним из профессиональных вратарей, попасть в сборную Исландии и представлять ее на больших турнирах. Основной целью родственников был выход Ханнеса на поле против его кумира Джанлуиджи Буффона. И тогда клипмейкер возобновил тренировки на поле, стал играть за различные исландские клубы.

Лучшие игроки Исландии сейчас растут в парниковых условиях: синтетические поля, крытые площадки, стажировки в европейских академиях и ранние трансферы на континент. Все это прошло мимо Хальдоурссона, который тренировался, можно сказать, сам в экстремальных условиях.

"Я бросал мяч об стенку, он отскакивал, и я пытался его поймать. Так я стал голкипером. Я уделял упражнению часы, недели, месяцы и годы. Позднее оно мне пригодилось, когда я играл в маленьком клубе из Рейкьявика, у которого не было денег на подготовку вратарей. Предсезонки проходили на ипподроме. Песчаная почва, в которой вязнут ноги, несколько курток, чтобы спастись от зимнего сквозняка, и, конечно, аромат конского навоза. Я ненавидел это. Но главное, что у нас была возможность играть в футбол под крышей. Нормальные залы появились только около десяти лет назад".

И лишь в 2011 году он подписал профессиональный контракт с "Рейкьявиком" - клубом высшей исландской лиги, который также выступал в Лиге Европы. Здесь его и разглядел шведский специалист Ларс Лагербек. Уже в дебютном матче против Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года Ханнес оставил ворота в неприкосновенности (1:0).

В марте 2012 года Ханнеса взял в краткосрочную аренду норвежский клуб "Бранн" для замены травмированного вратаря. Но и тогда ему было не до футбола, который он считал хобби, и в составе исландской делегации впервые посетил столицу Азербайджана. Дело в том, что он снял клип на песню "Never Forget", с которой исландцы Грета Салоуме и Йоунси в 2012 году выступали на "Евровидении" в Баку.

"Моя карьера развивалась не так, как у большинства футболистов. В течение этого периода работа клипмейкера была для меня основной. Но в этом и заключается вся прелесть сборной Исландии. У наших футболистов разные истории прихода в большой футбол. В последнее время я больше снимал рекламные ролики, так как они отнимали лишь один день и не мешали играть в футбол. Но в молодости я создал немало музыкальных клипов. Так я сделал себе имя и поехал на Евровидение в Баку".

В декабре 2013 года перешёл в норвежский клуб "Саннес Ульф". В июле 2015 года заключил двухлетний контракт с нидерландским клубом НЕК. Но закрепиться там не смог и вторую половину сезона отыграл за норвежский "Боде Глимт". В июле 2016 года перешёл в датский "Раннерс".

Как известно, недавно Ханнес подписал двухлетний контракт с азербайджанским клубом "Карабах" и в интервью высказал ряд интересных мыслей:

"Азербайджан - экзотическая страна. Первой моей реакцией на данное предложение было то, что переход маловероятен. Однако после того, как я подробнее ознакомился с тем, что из себя представляет клуб, убедился, что сделаю всё правильно, перейдя в "Карабах". Все, с кем я разговаривал о Баку и "Карабахе", дают клубу и городу самую высокую рекомендацию. Я общался с испанцами и поляками, выступавшими там, получил всю необходимую информацию. Это клуб высокого уровня, с отличными условиями для профессионалов. "Карабах" побеждает в чемпионате Азербайджана 5 раз подряд, команда играет на 2 стадионах. Матчи чемпионата - на одном, маленьком по вместимости, а игры еврокубков - на другом, где собирается до 70 тысяч человек. Мы с женой очень долго обсуждали этот переход и пришли к выводу, что здесь всем будет хорошо. Моя семья в восторге от того, что я могу принять участие в еврокубковых матчах. В последнее время "Карабах" неплохо проявил себя в еврокубках, пройдя квалификацию и попав в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Считаю, что это мой лучший шанс сыграть в Лиге Чемпионов, я последовал за своей мечтой. Баку оказался очень европейским и приятным городом. Жаловаться не на что, чувствуем себя очень хорошо".

Он осуществил мечту и стал востребованным профессионалом, и теперь собирается написать сценарий...для фильма ужасов. Принципиальный момент - завершить съемки он хочет, будучи действующим игроком.