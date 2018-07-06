Результаты предварительного раунда Лиги Европы - СПИСОК

Состоялись ответные матчи предварительного раунда Лиги Европы. Команды из низа таблицы коэффициентов УЕФА боролись за право попасть в первый раунд отбора, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Результаты матчей:

"Европа" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 1:1, 0:5

"Сан-Хулиа" (Андорра) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 0:2, 1:2

"Энгордани" (Андорра) - "Фольгоре" (Сан-Марино) - 2:1, 1:1

"Б-36" (Фарерские острова) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 1:1, 1:1 (пен. 4:2)

"Биркиркара" (Мальта) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 1:1, 1:2

"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Бала Таун" (Уэльс) - 3:0, 0:1

"Кевн Друидс" (Уэльс) - "Тракай" (Литва) - 1:1, 0:1

Жеребьевка первого раунда (12 и 19 июля):

"Фола" (Люксембург" - "Приштина" (Косово)

"Раднички" (Сербия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта)

"Энгордани" (Андорра) - "Кайрат" (Казахстан)

"Б-36" (Фарерские острова) - "Младост" (Черногория)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Жальгирис" (Литва)

"Рудар" (Словения) - Тре Фиори (Сан-Марино)

"Тракай" (Литва) - "Иртыш" (Казахстан)

"Самтредиа" (Грузия) - "Тобол" (Казахстан)

"Работнички" (Македония) - "Гонвед" (Венгрия)

"Бананц" (Армения) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Гленавон" (Северная Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)

"Пюник" (Армения) - "Вардар" (Македония)

"Вентспилс" (Латвия) - "Люфтетари Гирокастра" (Албания)

"Нарва" (Эстония) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)

"Партизани" (Албания) - "Марибор" (Словения)

"Габала" (Азербайджан) - "Прогрес Нидеркорн" (Люксембург)

КуПС (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания)

"Лахти" (Финляндия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия)

"Анортосис" (Кипр) - "Лячи" (Албания)

"Бальцан" (Мальта) - "Кешля" (Азербайджан)

"Будучность" Подгорица (Черногория) - "Тренчин" (Словакия)

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Левски" (Болгария)

"Вестманнаэйяр" (Исландия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия)

"Дерри Сити" (Северная Ирландия) - "Динамо" Минск (Беларусь)

"Заря" Бельцы (Молдова) - "Гурник" Забже (Польша)

"Ильвес" (Финляндия) - "Славия" София (Болгария)

"Конна Квей" (Уэльс) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь)

"Левадия" (Эстония) - "Дандолк" (Ирландия)

"Лиепая" (Латвия) - "Хеккен" (Швеция)

"Милсами" (Молдова) - "Слован" Братислава (Словакия)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Уйпешт" (Венгрия)

"Петрокуб" (Молдова) - "Осиек" (Хорватия)

"Расинг" Люксембург (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Скопье" (Македония)

"Рудар" (Черногория) - "Партизан" (Сербия)

"Сачхере" (Грузия) - "Бейтар" (Израиль)

"Стумбрас" (Литва) - "Аполлон" (Кипр)

"Стьярнан" (Исландия) - "Калью" (Эстония)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Хиберниан" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова)

ЦСКА София (Болгария) - ФК "Рига" (Латвия)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - АИК (Швеция)

"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения)

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - "Норшелланн" (Дания)

"Лех" (Польша) - "Гандзасар" (Армения)

"Спартак" Субботица (Сербия) - "Колрейн" (Северная Ирландия)

"Дунайська Стреда" (Словакия) - "Динамо" Тбилиси (Грузия)