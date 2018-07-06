Результаты предварительного раунда Лиги Европы - СПИСОК
Состоялись ответные матчи предварительного раунда Лиги Европы. Команды из низа таблицы коэффициентов УЕФА боролись за право попасть в первый раунд отбора, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Результаты матчей:
"Европа" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 1:1, 0:5
"Сан-Хулиа" (Андорра) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 0:2, 1:2
"Энгордани" (Андорра) - "Фольгоре" (Сан-Марино) - 2:1, 1:1
"Б-36" (Фарерские острова) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 1:1, 1:1 (пен. 4:2)
"Биркиркара" (Мальта) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 1:1, 1:2
"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Бала Таун" (Уэльс) - 3:0, 0:1
"Кевн Друидс" (Уэльс) - "Тракай" (Литва) - 1:1, 0:1
Жеребьевка первого раунда (12 и 19 июля):
"Фола" (Люксембург" - "Приштина" (Косово)
"Раднички" (Сербия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта)
"Энгордани" (Андорра) - "Кайрат" (Казахстан)
"Б-36" (Фарерские острова) - "Младост" (Черногория)
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Жальгирис" (Литва)
"Рудар" (Словения) - Тре Фиори (Сан-Марино)
"Тракай" (Литва) - "Иртыш" (Казахстан)
"Самтредиа" (Грузия) - "Тобол" (Казахстан)
"Работнички" (Македония) - "Гонвед" (Венгрия)
"Бананц" (Армения) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Гленавон" (Северная Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)
"Пюник" (Армения) - "Вардар" (Македония)
"Вентспилс" (Латвия) - "Люфтетари Гирокастра" (Албания)
"Нарва" (Эстония) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Партизани" (Албания) - "Марибор" (Словения)
"Габала" (Азербайджан) - "Прогрес Нидеркорн" (Люксембург)
КуПС (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания)
"Лахти" (Финляндия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия)
"Анортосис" (Кипр) - "Лячи" (Албания)
"Бальцан" (Мальта) - "Кешля" (Азербайджан)
"Будучность" Подгорица (Черногория) - "Тренчин" (Словакия)
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Левски" (Болгария)
"Вестманнаэйяр" (Исландия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия)
"Дерри Сити" (Северная Ирландия) - "Динамо" Минск (Беларусь)
"Заря" Бельцы (Молдова) - "Гурник" Забже (Польша)
"Ильвес" (Финляндия) - "Славия" София (Болгария)
"Конна Квей" (Уэльс) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь)
"Левадия" (Эстония) - "Дандолк" (Ирландия)
"Лиепая" (Латвия) - "Хеккен" (Швеция)
"Милсами" (Молдова) - "Слован" Братислава (Словакия)
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Уйпешт" (Венгрия)
"Петрокуб" (Молдова) - "Осиек" (Хорватия)
"Расинг" Люксембург (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Скопье" (Македония)
"Рудар" (Черногория) - "Партизан" (Сербия)
"Сачхере" (Грузия) - "Бейтар" (Израиль)
"Стумбрас" (Литва) - "Аполлон" (Кипр)
"Стьярнан" (Исландия) - "Калью" (Эстония)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
"Хиберниан" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова)
ЦСКА София (Болгария) - ФК "Рига" (Латвия)
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - АИК (Швеция)
"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения)
"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - "Норшелланн" (Дания)
"Лех" (Польша) - "Гандзасар" (Армения)
"Спартак" Субботица (Сербия) - "Колрейн" (Северная Ирландия)
"Дунайська Стреда" (Словакия) - "Динамо" Тбилиси (Грузия)