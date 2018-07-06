Названы города с самыми красивыми болельщицами ЧМ-2018
6 июля 2018 09:11 392
Стал известен рейтинг городов чемпионата мира по футболу 2018 года с самыми красивыми болельщицами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации с сайта Tvil.ru, на первом месте оказались Санкт-Петербург и Сочи (23%), на третьем месте расположилась Москва (20%).
Затем следуют Нижний Новгород (12%), Екатеринбург (10%), Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), Казань, Волгоград и Самара (1%).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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