Названы города с самыми красивыми болельщицами ЧМ-2018

6 июля 2018 09:11

Стал известен рейтинг городов чемпионата мира по футболу 2018 года с самыми красивыми болельщицами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации с сайта Tvil.ru, на первом месте оказались Санкт-Петербург и Сочи (23%), на третьем месте расположилась Москва (20%).

Затем следуют Нижний Новгород (12%), Екатеринбург (10%), Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), Казань, Волгоград и Самара (1%).

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