Азербайджанский чемпион одержал победу над армянином - ВИДЕО

В столице Хорватии городе Загреб продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как передает Day.Az, на первенстве завершились выступления мальчиков.

Сборная Азербайджана по итогам этапа завоевала две золотых (Алигасан Амирли, 48 кг и Туран Байрамов, 65 кг) и одну бронзовую (Абульфаз Насиров 55 кг) медали.

В 1/4 финала азербайджанскому борцу Турану Байрамову предстоял соперник из Армении Нарек Харутюнян. Наш спортсмен сумел одержать уверенную победу со счетом 8:4.

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