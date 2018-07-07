Бельгия-Бразилия: еще одна сенсация на ЧМ-2018 - ФОТО - ВИДЕО
7 июля 2018 00:01 203
Футболисты сборной Бельгии победили команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира в России и в полуфинале сыграют со сборной Франции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:1. На 13-й минуте свои ворота поразил игрок бразильской команды Фернандиньо. Второй мяч в ворота сборной Бразилии забил Кевин де Брёйне (31). На 76-й минуте один гол отыграл Ренато Аугусто (76).
В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.
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