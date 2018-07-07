Балотелли договорился о контракте с "Марселем"

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли нынешним летом покинет "Ниццу" и уже достиг договоренности с другим французским клубом - "Марселем". Известно, что стороны подпишут соглашение сроком на два года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

О готовящейся сделке сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Игрок уже обговорил с представителями клуба детали контракта, однако на данный момент финансовые условия трансфера не разглашаются. Впрочем, ранее уже различные источники сообщали о том, что ежемесячная зарплата форварда будет составлять 600 тысяч евро.

Также отметим, что согласно данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость итальянца составляет 24 миллиона евро.