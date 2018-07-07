ЧМ-2018 по футболу: Расписание матчей на 7 июля
В России сегодня будут сыграны два матча 1/4 финала турнира.
Как сообщает Day.Az, в Сочи на стадионе "Фишт" состоится матч между сборными России и Хорватии.
Выйдя в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, сборная России показала лучший результат в своей истории. Хорваты 20 лет назад в 1/4 финала разгромила действующих чемпионов Европы из Германии (3:0), заняв в итоге рекордное для себя третье место.
Победитель встречи в полуфинале 11 июля на московском стадионе "Лужники" сыграет с лучшей командой из пары Швеция - Англия, которые свою встречу 1/4 финала также проведут в субботу в Самаре.
Шведская сборная впервые с 1994 года сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, при этом 24 года назад шведы заняли третье место. Сборная Англии в третий раз за последние 20 лет добралась до четвертьфинала.
Игра между сборными Швеции и Англии начнется в 18:00 по бакинскому времени, матч Россия-Хорватия - в 22:00.
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