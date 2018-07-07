СМИ: футболист «Интера» попал в ДТП в Италии
7 июля 2018 15:15 166
Полузащитник итальянского "Интера" Раджа Наингголан попал в ДТП в Италии, сообщает ТАСС.
По информации Gazzetta dello Sport, бельгийский хавбек не справился с управлением во время поездки из Рима в Милан, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что жизни футболиста ничего не угрожает. Автомобилю требуется ремонт на сумму €50 тыс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:40 539
«ПСЖ» представил Буффона - ВИДЕО
13:24