СМИ: футболист «Интера» попал в ДТП в Италии

7 июля 2018 15:15

Полузащитник итальянского "Интера" Раджа Наингголан попал в ДТП в Италии, сообщает ТАСС.

По информации Gazzetta dello Sport, бельгийский хавбек не справился с управлением во время поездки из Рима в Милан, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что жизни футболиста ничего не угрожает. Автомобилю требуется ремонт на сумму €50 тыс.

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