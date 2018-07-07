Определился первый полуфиналист ЧМ-2018 - ВИДЕО
7 июля 2018 20:12 284
Футболисты сборной Англии обыграли в четвертьфинальном матче чемпионата мира команду Швеции и впервые с 1990-го года вышли в полуфинал мирового первенства. Встреча закончилась со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Гарри Магуайр (30-я минута) и Деле Алли (59-я минута). Встречу, прошедшую в Самаре, посетили более 40 тысяч человек.
В полуфинальном матче англичане встретятся с победителем матча Россия - Хорватия. Встреча состоится 11 июля в Москве.
Другой матч 1/2 финала чемпионата мира между командами Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.
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