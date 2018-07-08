ЧМ-2018: Драма в матче Россия-Хорватия - ФОТО - ВИДЕО
8 июля 2018 00:55 524
Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами.
В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты.
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