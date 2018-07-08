Фернандиньо подвергся оскорблениям после автогола на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо и члены его семьи подверглись оскорблениям в социальных сетях. Как сообщает Globo, болельщиков разозлил автогол хавбека в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Бельгией. Бразилия проиграла со счетом 1:2 и покинула мундиаль, хотя была главным фаворитом на победу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В соцсетях Фернандиньо и его жена стали получать сообщения с угрозами. Некоторые носили расистский характер, футболиста, в частности, обзывали обезьяной.

Напомним, что 6 июля на чемпионате мира прошел второй четвертьфинальный матч Бразилия - Бельгия. Бельгийцы шокировали "пентакампеонов" в первом тайме, забив два безответных мяча: на 13-й минуте Фернандиньо срезал мяч в свои ворота после подачи с углового, на 31-й Кевин де Брюйне удвоил преимущество сборной Бельгии, издали пробив точно в угол. В середине второго тайма бразильцы получили надежду на спасение, когда Ренато Аугусто сократил отставание в счете. Бразильцы оказывали давление на ворота соперника до последней секунды встречи, но отыграть второй мяч так и не смогли. Сборная Бельгии сыграет в полуфинале чемпионата мира со сборной Франции.