Гран-при Великобритании в Формуле-1: квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" одержал победу в квалификации десятого этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Великобритании, который проходит на трассе в Сильверстоуне, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Хэмилтон в субботу показал лучшее время в квалификации этого этапа в шестой раз в карьере (1.25,892). Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" - немец Себастьян Феттель (1.25,936) и финн Кими Райкконен (1.25,990).

В первую десятку по итогам квалификации также вошли: 4. Вальттери Боттас (Финляндия, "Мерседес", 1.26,217), 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред булл", 1.26,602), 6. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл", 1.27,099), 7. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас", 1.27,244), 8. Ромен Грожан (Франция, "Хаас", 1.27,455), 9. Шарль Леклер (Франция, "Заубер", 1,27,879), 10. Эстебан Окон (Франция, "Форс Индия", 1.28,194).

Гонка Гран-при Великобритании состоится в воскресенье.