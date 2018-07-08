Тренер Хорватии: У нас остался порох на англичан в полуфинале ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что у его команды еще остался "порох" на англичан, с которыми хорватам предстоит встретиться в полуфинале чемпионата мира по футболу. Сборная Хорватии по пенальти обыграла команду России и стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительное время матча в субботу в Сочи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хорваты выиграли 4:3.

"Конечно, у нас остался порох на англичан. Мы не хотим останавливаться в полуфинале. Мы мотивированы и хотим провести еще два лучших матча на этом турнире. Я верю в это", - сказал Далич.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии. Матч пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники". Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018.