В финале чемпионата мира сыграют Франция и Англия - ПРОГНОЗ

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная России в субботу в матче 1/4 финала по пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним участником 1/2 финала турнира. Соперником сборной Хорватии будет команда Англии. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники". В другом полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Бельгии. Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

Букмекерские конторы уже принимают ставки на полуфиналы ЧМ-2018, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. По мнению экспертов, в финал выйдут команды Франции и Англии. При этом в двух полуфинальных парах нет очевидного фаворита, все команды имеют неплохие шансы на выход в финал.

Франция - Бельгия

Основное время: 2.45 - 3.20 - 3.25

Выход в финал: 1.75 - 2.15

Вероятность: 55% - 45%

Хорватия - Англия

Основное время: 3.55 - 3.10 - 2.35

Выход в финал: 2.30 - 1.65

Вероятность: 42% - 58%

Котировки на победу на чемпионате мира:

Франция - 3.00

Англия - 3.60

Бельгия - 3.75

Хорватия - 5.00

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал 14 июня и продлится месяц - до 15 июля.