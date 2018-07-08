Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус»
8 июля 2018 13:01 244
Мадридский "Реал" объявит о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус" предположительно 10 июля. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
По информации Mediaset Premium, 10 июля президент "Реала" Флорентино Перес объявит о трансфере нападающего во время заседания совета директоров.
За мадридский "Реал" форвард выступает с 2009 года.
В сезоне-2017/18 португальский нападающий провел 44 матча, забил 44 мяча и отдал восемь голевых передач, а также помог клубу стать четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов согласовать трансфер Роналду с туринским "Ювентусом" за €150 млн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!