Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус»

Мадридский "Реал" объявит о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус" предположительно 10 июля. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

По информации Mediaset Premium, 10 июля президент "Реала" Флорентино Перес объявит о трансфере нападающего во время заседания совета директоров.

За мадридский "Реал" форвард выступает с 2009 года.

В сезоне-2017/18 португальский нападающий провел 44 матча, забил 44 мяча и отдал восемь голевых передач, а также помог клубу стать четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов согласовать трансфер Роналду с туринским "Ювентусом" за €150 млн.