На самого скандального форварда сборной Италии напали с ножом

8 июля 2018 13:17

На нападающего итальянского "Лацио" Чиро Иммобиле напал фанат во время отдыха в Франкавилла-аль-Маре. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

По информации Il Messaggero, неизвестный напал на компанию футболиста после конфликта с его другом.

Отмечается, что затем нападавший скрылся с места преступления, однако полицейским удалось установить его личность.

Преступником оказался фанат, которому запрещено посещать матчи итальянского чемпионата

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az