На самого скандального форварда сборной Италии напали с ножом
8 июля 2018 13:17 186
На нападающего итальянского "Лацио" Чиро Иммобиле напал фанат во время отдыха в Франкавилла-аль-Маре. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
По информации Il Messaggero, неизвестный напал на компанию футболиста после конфликта с его другом.
Отмечается, что затем нападавший скрылся с места преступления, однако полицейским удалось установить его личность.
Преступником оказался фанат, которому запрещено посещать матчи итальянского чемпионатаСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!