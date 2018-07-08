Рейтинг открытий чемпионата мира 2018: десять футболистов, которые удивили

Британское издание ForFourTwo назвало десятку главных открытий чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Первое место занял мексиканский полузащитник "ПСВ" Ирвинг Лосано, второе - игрок "Бетиса" Такаси Инуи, а на третьем оказался хавбек ЦСКА Александр Головин. Интересно, что в топ-десятку попали футболисты из десяти разных сборных, но туда не попал ни один футболист английской команды, которая пробилась в полуфинал.

10 главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo:

Ирвинг Лосано (Мексика)

Такаси Инуи (Япония)

Александр Головин (Россия)

Анте Ребич (Хорватия)

Хуан Кинтеро (Колумбия)

Бенжамен Павар (Франция)

Родриго Бентанкур (Уругвай)

Мусса Ваге (Сенегал)

Чо Хен У (Южная Корея)

Виктор Классон (Швеция)