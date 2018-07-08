Рейтинг открытий чемпионата мира 2018: десять футболистов, которые удивили

8 июля 2018 14:05

Британское издание ForFourTwo назвало десятку главных открытий чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Первое место занял мексиканский полузащитник "ПСВ" Ирвинг Лосано, второе - игрок "Бетиса" Такаси Инуи, а на третьем оказался хавбек ЦСКА Александр Головин. Интересно, что в топ-десятку попали футболисты из десяти разных сборных, но туда не попал ни один футболист английской команды, которая пробилась в полуфинал.

10 главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo:

Ирвинг Лосано (Мексика)
Такаси Инуи (Япония)
Александр Головин (Россия)
Анте Ребич (Хорватия)
Хуан Кинтеро (Колумбия)
Бенжамен Павар (Франция)
Родриго Бентанкур (Уругвай)
Мусса Ваге (Сенегал)
Чо Хен У (Южная Корея)
Виктор Классон (Швеция)

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