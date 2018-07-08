Американский боец Даниэль Кормье завоевал титул UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье победил соотечественника Стипе Миочича и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел в рамках шоу UFC 226 в Лас- Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

39-летний Кормье нокаутировал 35-летнего Миочича в первом раунде.

Таким образом, Кормье стал вторым в истории UFC бойцом, который одновременно владеет титулами в двух весовых категориях. Американец также является чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ранее это удавалось ирландцу Конору Макгрегору (он владел титулами в полулегкой и легкой категориях).

Кормье одержал 21 победу в смешанных единоборствах при одном поражении. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.

Миочич одержал 18 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.