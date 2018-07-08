Отец Озила: «На месте сына завершил бы карьеру в сборной Германии»

Мустафа Озил, отец полузащитника сборной Германии Месута Озила, признался, что на месте сына завершил бы международную карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Спорт24. Германия провалилась на ЧМ-2018, не сумев выйти из группы, несмотря на статус действующего чемпиона мира. Многие болельщики и СМИ видят Озила главным антигероем этой команды.

"На месте Месута я бы сказал: "Спасибо, но достаточно". Он подавлен, разочарован и оскорблен. Да, оскорблен. Его собственные болельщики освистывали его во время товарищеского матча с Австрией до ЧМ-2018, и он не может понять, почему.

Всегда так: если побеждаем, то побеждаем все вместе, если проигрываем, то только из-за Озила. Его освистывают и делают козлом отпущения, и я прекрасно понимаю, почему он чувствует себя оскорбленным.

Месут на протяжении многих лет был образцом для подражания. Эта ситуация абсурдна - он любит Германию и показал приверженность своей стране", - цитирует Мустафу Озила Bild.