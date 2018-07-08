Бекхэм троллит Ибрагимовича после поражения шведов на чемпионате мира - ФОТО

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в Instagram подшутил над экс-нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем, который проиграл ему пари. По условиям спора скандинав должен посетить матч сборной Англии в футболке "трех львов", если британцы обыграют шведов в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча завершилась победой соотечественников Бекхэма со счетом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Экс-полузащитник опубликовал фотографию, на которой при помощи фоторедактора, "нацепил" на Ибрагимовича форму сборной Англии. Снимок подписан следующим образом: "Кажется, кто-то снова едет на "Уэмбли".

Как звездные футболисты договаривались о пари в соцсетях

"Эй, Дэвид Бекхэм. Если Англия обыграет Швецию, то ужин за мой счет в любой точке мира. А если в этом матче выиграет Швеция, то ты купишь мне все, что я захочу, в магазине "Икеа", ок?" - обратился Ибрагимович к Бекхэму.

Англичанин предложил свой вариант:

"Если Швеция выиграет, я лично отведу тебя в "Икеа" и куплю все, чего ты захочешь для своего нового особняка в Лос-Анджелесе. Но после победы Англии над Швецией хочу, чтобы ты пришел на матч английской сборной на стадионе "Уэмбли" в ее футболке и насладился фиш-энд-чипс в перерыве матча", - написал Бекхэм.

Условия были приняты.

После матча потроллил Ибрагимовича и экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни: "Как ты сегодня себя чувствуешь, Златан? Если тебе нужно поговорить, я всегда тут", - написал Руни в Twitter.