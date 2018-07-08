Сборная Испании осталась без тренера после ЧМ-2018
Фернандо Йерро, работавший на чемпионате мира главным тренером сборной Испании, решил покинуть национальную команду и оставить свой пост в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщается на официальном сайте "Красной фурии". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Сборная Испании проиграла команде России в серии пенальти и выбыла из борьбы за медали чемпионата мира на стадии 1/8 финала. Йерро был назначен главным тренером испанской сборной накануне турнира, сменив отправленного в отставку Хулена Лопетеги.
До назначения на пост главного тренера сборной Йерро занимал пост спортивного директора RFEF. После чемпионата мира контракт специалиста с федераций продолжал действовать, но Йерро решил не возвращаться к своим обязанностям и "найти новые профессиональные задачи".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!