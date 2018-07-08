Феттель выиграл Гран-при Великобритании
Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Великобритании на трассе "Сильверстоун", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Вторым к финишу пришел победитель квалификации пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, третьим - партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. При этом на старте гонки Хэмилтон и Райкконен столкнулись, в результате чего болид британца развернуло.
Гонщик "Заубера" Маркус Эрикссон в одном из поворотов не справился с управлением и влетел в отбойник, а Ромен Грожан из "Хаас" и Карлос Сайнс, представляющий "Рено" столкнулись на 38- круге.
Также досрочно гонку завершили Шарль Леклер ("Заубер"), Брендон Хартли ("Торо Россо"), Карлос Сайнс-младший ("Рено") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
В личном зачете Феттель имеет 171 балл и на восемь очков опережает Хэмилтона. На третьем месте идет Райкконен - 116.
Результаты гонки:
1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 52 круга
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2,264
3. Кими Райкконен ("Феррари") +3,652
4. Валттери Боттас ("Мерседес") +8,883
5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +9,500
6. Нико Хюлькенберг ("Рено") +28,220
7. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +29,930
8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +31,115
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +33,188
10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +34,129
11. Серхио Перес ("Форс-Индия") +34,708
12. Стоффель Вандорн ("Макларен") +35,774
13. Ланс Стролл ("Уильямс") +38,106
14. Сергей Сироткин ("Уильямс") +48,113
Сошли:
15. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +6 кругов
Карлос Сайнс-младший ("Рено")
Ромен Грожан ("Хаас")
Маркус Эрикссон ("Заубер")
Шарль Леклер ("Заубер")
Брендон Хартли ("Торо Россо")Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!