Феттель выиграл Гран-при Великобритании

Немецкий гонщик команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Великобритании на трассе "Сильверстоун", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Вторым к финишу пришел победитель квалификации пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, третьим - партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. При этом на старте гонки Хэмилтон и Райкконен столкнулись, в результате чего болид британца развернуло.

Гонщик "Заубера" Маркус Эрикссон в одном из поворотов не справился с управлением и влетел в отбойник, а Ромен Грожан из "Хаас" и Карлос Сайнс, представляющий "Рено" столкнулись на 38- круге.

Также досрочно гонку завершили Шарль Леклер ("Заубер"), Брендон Хартли ("Торо Россо"), Карлос Сайнс-младший ("Рено") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

В личном зачете Феттель имеет 171 балл и на восемь очков опережает Хэмилтона. На третьем месте идет Райкконен - 116.

Результаты гонки:

1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 52 круга

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2,264

3. Кими Райкконен ("Феррари") +3,652

4. Валттери Боттас ("Мерседес") +8,883

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +9,500

6. Нико Хюлькенберг ("Рено") +28,220

7. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +29,930

8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +31,115

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +33,188

10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +34,129

11. Серхио Перес ("Форс-Индия") +34,708

12. Стоффель Вандорн ("Макларен") +35,774

13. Ланс Стролл ("Уильямс") +38,106

14. Сергей Сироткин ("Уильямс") +48,113

Сошли:

15. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +6 кругов

Карлос Сайнс-младший ("Рено")

Ромен Грожан ("Хаас")

Маркус Эрикссон ("Заубер")

Шарль Леклер ("Заубер")

Брендон Хартли ("Торо Россо")